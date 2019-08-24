Под Брянском открылась «Свенская ярмарка-2019»

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-24T11:56:23+03:00

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Под Брянском утром в субботу, 24 августа, открылась «Свенская ярмарка-2019». Праздник начался с молебна в Свенском монастыре. Официальную делегацию встретили перед воротами монастыря с караваем и величальной песней.

Рушник, на котором вышиты названия всех городов и районов Брянской области, пронесли по ярмарке от центральных ворот. В этом году праздник посвятили 75-летию образования Брянской области. На входе гостей встречал Купец с Хозяйкой. Символический ключ от новой ярмарки вручили от имени победителя прошлого года – Брянского района, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Затем официальная делегация посетила подворья районов. Фольклорные коллективы исполнили традиционную народную песню своего района.

Напомним, «Свенская ярмарка-2019» будет работать до пяти часов вечера 24 августа. Программу праздника вы можете посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU