Брянцев пригласили на «Ночь кино-2019»

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-24T10:29:06+03:00

В Брянске акция продет в кинотеатре "Победа". Фото: vk.com, "Кинотеатр Победа Брянск".

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Брянцев пригласили на всероссийскую акцию «Ночь кино-2019». Она пройдет вечером в субботу, 24 августа. В Брянске бесплатные кинопоказы состоятся в кинотеатре «Победа» в Бежицком районе.

Откроется акция в 19.30. Перед зрителями выступят лучшие музыканты города, сообщают в пресс-службе Городского дворца культуры и искусства. В 20.00 начнется семейный фэнтези-фильм «Домовой» 2019 года (6+). В 21.55 покажут боевик «Балканский рубеж» (16+). И завершится акция комедией «Полицейский с рублевки» (16+). Начало просмотра в 0.30.

Все киноленты российского производства.

Акция «Ночь кино-2019» пройдет также в районных парках, ДК и кинозалах Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU