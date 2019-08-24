2019-08-24T09:02:59+03:00
Происшествия

В ДТП в Навлинском районе ранена семья с двумя детьми

Мужчину, женщину, семилетнюю и годовалую девочек госпитализировали
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ДТП в Навлинском районе пострадала семья из четырех человек, в том числе семилетняя и годовалая девочки. Они ехали в автомобиле «Дэу Матиз», который столкнулся с «Фольксвагеном Тигуан».

Автоавария случилась около половины второго дня в пятницу, 23 августа, на 405-м километре трассы М-3 «Украина», сообщают в УГИБДД по Брянской области. За рулем «Фольксвагена» был 63-летний водитель. На фотографиях видно, что иномарка перевернулась на крышу.

Травмы получили 34-летний водитель «Деу», 34-летняя пассажирка, а также двое детей. Всех пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Пострадавшие ехали в "Делу Матиз". Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Пострадавшие ехали в "Делу Матиз". Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

"Фольксваген" перевернулся. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

"Фольксваген" перевернулся. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нападающий калининградской «Балтики» Максим Пичугин стал игроком брянского «Динамо»
Брянский боец Виталий Минаков: «Поединок не дойдет до решения судей»
Брянское "Динамо" обыграло подмосковные "Химки-М" со счетом 1:0
Укрепляя дружбу
В преддверии нового учебного года
Брянский студент участвует в чемпионате мира по профмастерству WorldSkills
Возле Центрального рынка в Брянске обнаружили огромную свалку
В Брянске прошла традиционная августовская педагогическая конференция
На Свенской ярмарке-2019 запретили продавать колбасу и копчености
Брянские спасатели сняли с крыши подростка-экстремала
После недельной попойки брянец недосчитался одежды, обуви и мобильника
В Трубчевске откроется первый на Брянщине виртуальный концертный зал
Детская школа искусств в Сельцо получила новое пианино
Брянец, который пытался откупится от наказания за пьяную езду, пойдет под суд
На трассе под Брянском 25 августа будут ловить пьяных автомобилистов
В брянском поселке Бытошь предприниматель захватил берег озера
В брянскую фирму «Юризм» нагрянули с обысками
В следующем году в Брянской области вырастет региональный материнский капитал
В брянской колонии строгого режима обвенчали заключенного и его возлюбленную
В Брянской области разыскивают подозреваемого в сбыте фальшивых денег
Брянец пожаловался на проблемы при записи к врачу
Жительница Погара незаконно получала пенсию в двух государствах
Жители Брянска просят отремонтировать дорогу возле «Свенской ярмарки»
В Бежице ревнивый горожанин напал на жену с топором
В Брасовском районе столкнулись легковушка и фура