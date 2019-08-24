В ДТП в Навлинском районе ранена семья с двумя детьми

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-24T09:02:59+03:00

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В ДТП в Навлинском районе пострадала семья из четырех человек, в том числе семилетняя и годовалая девочки. Они ехали в автомобиле «Дэу Матиз», который столкнулся с «Фольксвагеном Тигуан».

Автоавария случилась около половины второго дня в пятницу, 23 августа, на 405-м километре трассы М-3 «Украина», сообщают в УГИБДД по Брянской области. За рулем «Фольксвагена» был 63-летний водитель. На фотографиях видно, что иномарка перевернулась на крышу.

Травмы получили 34-летний водитель «Деу», 34-летняя пассажирка, а также двое детей. Всех пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Пострадавшие ехали в "Делу Матиз". Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

"Фольксваген" перевернулся. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU