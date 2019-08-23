Укрепляя дружбу

СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-23T18:05:13+03:00

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Международный лагерь «Радуга» собирает друзей 13 раз. Участниками смены в этом году стали делегации из 8 городов и творческие коллективы Брянска.

Руководители многих делегаций регулярно приезжают в наш город. Глава города Александр Хлиманков с постоянными участниками лагеря знаком лично. С давними друзьями он встретился на открытии смены в «Радуге» два дня назад:

- После смены в «Радуге» вы навсегда останетесь членами этой большой, дружной семьи и друзьями нашего города. Мои слова может подтвердить наш друг из болгарского города Дупница Тодор Петков. Больше 10 лет назад он впервые приехал в Брянск теперь каждый год приезжает к нам в гости вместе с ребятами из нашего города-побратима. Мы рады видеть нашего доброго друга Дарью Сенкевич. Несколько лет Даша была членом делегации из Гомеля. Теперь иже второй год возглавляет делегацию. Очень приятно видеть делегации из Могилева, Северодвинска, Орла. Теперь к нам присоединилась Калуга. Мы рады приветствовать ребят из Луганска и Донецка. Добро пожаловать в нашу дружную компанию, объединенную международным лагерем «Радуга» , - приветствовал Александр Хлиманков участников встречи.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров отметил:

- Вы, молодые люди, даете сигнал взрослым, что хотите общаться, дружить, чтобы обмениваться опытом, учиться, узнавать больше друг о друге, традициях народов. Это очень добрый посыл.

Руководитель делегации из болгарского города-побратима Дупница Тодор Петков поблагодарил организаторов лагеря за теплый прием. Слова благодарности за организацию лагеря он передал от руководства города-побратима:

- Международный лагерь для ребят из разных городов - праздник дружбы, молодости и красоты. После каждой смены я с удовольствием слушаю восторженные отзывы наших участников, которые с большим энтузиазмом рассказывают о нем, о незабываемом общении с представителями разных стран.

Приветствие от главы городского самоуправления города Калуги привезли члены ребята из соседней области. Они признались, что увезут домой массу новых впечатлений.

Ребята из Могилева, Донецка и Луганска успели подружиться за несколько дней работы лагеря.

- Мы повезем домой интересные истории, незабываемые моменты общения. Здесь мы оказались с близкими людьми, родственными по духу. Мы будем развивать отношения. Вместе мы сможем добиться многого, - сказала руководитель донецкой делегации Анастасия Садовникова.

Руководитель орловской делегации Иван Беликов родился и вырос в нашем городе. Он признался, что очень рад видеть, как меняется, хорошеет наш Брянск, и поблагодарил за такие позитивные перемены руководителей города.

Алексей Климов из Северодвинска добавил, что Брянск строится и обновляется еще и на севере. Там сейчас идет модернизация подводной лодки, которая носит название нашего города.

Чтобы окунуться в атмосферу лагеря и почувствовать его эмоции и настроение, участники сняли короткометражный фильм «Привет из международного лагеря «Радуга – 2019».

Глава города Александр Хлиманков выразил надежду в следующем году собрать в лагере представителей всех 21 города-партнера и других городов, сделать «Радугу» площадкой для молодежного международного общения.

На память о встрече участники сделали общую фотографию.

До этого ребята побывали на экскурсии по городу, в мемориальном комплексе «Партизанская поляна». В субботу они станут гостями Свенской ярмарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU