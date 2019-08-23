В преддверии нового учебного года

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-23T17:56:29+03:00

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Участниками августовского совещания стали руководители образовательных учреждений, педагоги, воспитатели. В качестве почетных гостей приветствовать педагогов пришли глава города Брянска Александр Хлиманков, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев, уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина, директор департамента образования и науки Брянской области Татьяна Кулешова.

Впервые в этом году велась прямая трансляция совещания на канале YouTube. Так что следить за ходом работы в режиме реального времени могли брянские педагоги, ученики и родители.

С приветственным словом выступил глава города Брянска Александр Хлиманков:

- Президент нашей страны Владимир Путин сказал: «Школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить!» Это несомненно, потому что от педагогов, которые закладывают в наше молодое поколение все самое лучшее, зависит, какими завтра будут наш город, области и наша страна. Отрасли образования руководство города и региона всегда уделяет особое внимание. Больше половины бюджета Брянска направляется на её развитие. С каждым годом городской бюджет увеличивается. За 5 лет он вырос более чем в два раза. Пропорционально растут ассигнования на отрасль образования. В этом году при поддержке губернатора Александра Богомаза в Брянске рекордные суммы выделены на ремонт и подготовку школ и детсадов к новому учебному году, в 47 учреждениях проведены ремонты кровель. Вы видите, какие масштабы строительства идут в отрасли «Образование» в последние годы. Это пристройки к действующим и новые детские сады, новые корпуса школ. Впервые за 30 лет в Брянске строится новая школа, а в ближайшее время начнется возведение еще одной. Этим летом открыты пристройка и новый корпус к дошкольным учреждениям. До конца года еще будут открыты 3 детских сада и 6 пристроек для самых маленьких жителей.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров вручил педагогам Почетные грамоты. Заслуженные награды получили заместитель директора школы №34 Олеся Барыкина, заместитель директора Брянского городского лицея № 2 им. Михаила Васильевича Ломоносова Наталья Воронина, учитель математики Гимназии №2 Татьяна Трофимова, учитель математики Гимназии №1 Ольга Балакина, учитель математики школы №51

Маргарита Горохова, учитель английского языка Брянского городского лицея №1 имени Александра Сергеевича Пушкина Ирина Клюева, учитель иностранного языка школы №3 Надежда Новикова, секретарь школы №59

Юлия Полякова, воспитатель детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №116 «Светлячок» Ольга Тарасенко, заведующий детским садом №57 «Синичка» Елена Мишина, заведующий дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад №155 «Светлячок» Элла Трусова, заведующий детским садом комбинированного вида №136 «Радуга» Наталия Макарова, заведующий детским садом комбинированного вида №55 «Пчелка» Елена Романова, заместитель директора Лицей № 27 имени Героя Советского Союза Игоря Кустова Ольга Савченко, педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы Советского района г. Брянска Елена Терехова, педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы Советского района г. Брянска Елена Протасова, педагог дополнительного образования Дома детского творчества Володарского района г. Брянска Маргарита Кирюшина, педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы Володарского района Брянска Марина Юркова.

Руководителю детского сада № 22 «Лесная сказка» Алле Федорцовой в торжественной обстановке был вручен диплом победителя Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад».

Грамотой Федерации развития образования был награжден детский сад № 115 «Ладушки», ставший в 2018-2019 учебном году Лауреатом всероссийского смотра – конкурса образовательных организаций «Достижения образования». Грамота вручена заведующей Татьяне Алексютиной. Также грамота Федерации развития образования была вручена директору Гимназия № 3 Татьяне Пупановой. Вверенное ей учебное учреждение стало в 2018-2019 учебном году Лауреатом всероссийского смотра – конкурса образовательных организаций «Достижения образования».

В этом году Гимназия № 1 стала призером открытого межрегионального конкурса «100 престижных образовательных организаций России». Диплом был вручен директору гимназии Александру Кравченко.

Диплом лауреата-победителя Всероссийского смотра конкурса образовательных организаций «Гордость отечественного образования» вручена на совещании директору Гимназии № 4 Надежде Виноградовой.

Диплом лауреата-победителя Всероссийского смотра конкурса образовательных организаций «Гордость отечественного образования» — заместителю директора Гимназии № 7 Елене Кобытевой.

Педагогам были вручены Почетные грамоты департамента образования и науки Брянской области, грамоты и благодарственные письма Уполномоченного по правам ребёнка в Брянской области, грамоты обкома профсоюза работников народного образования и науки.

В работе совещания приняли участие заслуженные учителя РФ, которые внесли весомый вклад в развитие образования в Брянске. В адрес ветеранов профессии прозвучали слова благодарности.

Участники совещания приветствовали молодых учителей, которые в этом году начинают педагогическую деятельность.

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ИСТОЧНИК KP.RU