2019-08-23T17:40:11+03:00
Общество

Брянский студент участвует в чемпионате мира по профмастерству WorldSkills

Наш земляк будет выступать в компетенции "Командная работа на производстве"
Елена РАКОВА
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Представитель Брянской области вошел в сборную России на чемпионате мира по профмастерству.Представитель Брянской области вошел в сборную России на чемпионате мира по профмастерству.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Студент БГТУ Евгений Дрималовский участвует в чемпионате мира по профмастерству WorldSkills. Он будет выступать в составе сборной России в компетенции "Командная работа на производстве". Турнир открылся в Казани 22 августа. На соревнованиях свои знания и навыки владения профессией продемонстрируют около 1600 дизайнеров, инженеров, программистов и других молодых профессионалов из 63 стран мира.

- Евгений Дрималовский проходил обучение в БГТУ на базе механико-технологического факультета кафедры "Машиностроение и материаловедение", специальность "Машиностроение" с 2015 по 2019 год, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - В 2019 году окончил БГТУ. В 2018 году принял участие в межвузовском отборочном этапе чемпионата WorldSkills, по результатам которого вошел в национальную сборную.

В сборную России WorldSkills помимо нашего земляка вошли представители Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев, республик Башкортостан и Татарстан, Чувашской Республики, а также Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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