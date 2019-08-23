На Свенской ярмарке-2019 запретили продавать колбасу и копчености

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-23T16:12:53+03:00

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На Свенской ярмарке-2019 запретили торговлю колбасой и копченостями домашнего приготовления. Под запрет также попали: сушеное мясо, мясной фарш, котлеты, студень, зельц, а также других изделия и мясные полуфабрикаты не фабричного производства. Об этом рассказали в Управлении ветеринарии Брянской области.

Не увидят посетители и розовощеких поросят. К участию в ярмарочных мероприятий их тоже не допустили.

Зато брянцы смогут полюбоваться на других животных, в том числе птиц. А также отведать продукцию пчеловодов, купить корма для питомцев.

Полную программу мероприятий Свенской ярмарки-2019 можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU