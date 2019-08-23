Брянские спасатели сняли с крыши подростка-экстремала

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-23T15:41:04+03:00

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Брянские спасатели помогли подростку-экстремалу спуститься с крыши котельной. Парень забрался на одноэтажную постройку в Фокинском районе днем в пятницу, 23 августа.

- Парень, играя, залез на одноэтажное здание, а вот спуститься обратно самостоятельно уже не смог: высота строения - четыре метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - На помощь подростку пришли пожарные-спасатели.

На вызов приехали сотрудники ПСЧ-3 ОФПС по Брянской области. Они приставили к зданию штурмовую лестницу, которой обычно пользуются, чтобы тушить возгорания в многоэтажках. И школьник благополучно спустился по ней на землю.

Спасатели передали его родителям.

- Крыши строений часто привлекают внимание несовершеннолетних как место для игр, - говорят в МЧС. - Однако это может привести к серьезным последствиям. К счастью, сегодняшнее происшествие закончилось для ребенка и его семьи благополучно.

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ИСТОЧНИК KP.RU