СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-23T15:21:03+03:00

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После недельной попойки брянец недосчитался одежды, обуви и мобильника. Придя в себя, 47-летний житель Злынковского района написал заявление в полицию.

Селянин рассказал стражам порядка все как на духу. Мол, он всегда рад гостям, особенно если те приносят с собой алкоголь. Поэтому двери его дома были открыты для таких визитеров.

- После очередной затянувшейся на неделю гулянки мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона, а также одежды и обуви, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - При этом он честно признался, что толком не может вспомнить, когда именно исчезли вещи и всех, кто "гостил" у него в эти дни.

Круг подозреваемых оказался широким. Но полицейским все же удалось вычислить воришку. им оказался 46-летний местный житель. Он признался, что обокрал приятеля, когда тот заснул. Все похищенные вещи удалось вернуть владельцу. А на горе-вора, который, к слову, уже бывал в местах не столь отдаленных, завели новое уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU