Детская школа искусств в Сельцо получила новое пианино
Новое пианино в сельцовской детской школе искусств.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Детская школа искусств города Сельцо получила новое пианино. Музыкальный инструмент передали учреждению в рамках национального проекта «Культура».
- Акустическое модернизированное пианино «Sonette» российского производства от казанской фортепианной мастерской «ProPiano» поступило в школу 21 августа, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Пианино отличается современным дизайном и хорошим качеством. Также оно и укомплектовано детским адаптером педалей фортепиано для самых юных пианистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU