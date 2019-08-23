2019-08-23T14:10:07+03:00
Звезды

Детская школа искусств в Сельцо получила новое пианино

Елена РАКОВА
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Новое пианино в сельцовской детской школе искусств.Новое пианино в сельцовской детской школе искусств.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Детская школа искусств города Сельцо получила новое пианино. Музыкальный инструмент передали учреждению в рамках национального проекта «Культура».

- Акустическое модернизированное пианино «Sonette» российского производства от казанской фортепианной мастерской «ProPiano» поступило в школу 21 августа, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Пианино отличается современным дизайном и хорошим качеством. Также оно и укомплектовано детским адаптером педалей фортепиано для самых юных пианистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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