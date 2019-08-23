2019-08-23T13:58:58+03:00
Общество

Брянец, который пытался откупится от наказания за пьяную езду, пойдет под суд

Мужчину обвиняют в даче взятки сотруднику ГИБДД
Елена РАКОВА
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Пожилой брянец попался на взятке.Пожилой брянец попался на взятке.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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60-летний брянец, который с помощью взятки пытался откупиться от наказания за пьяную езду, пойдет под суд. Следователи предъявили ему обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

- По версии следствия, вечером 17 августа в селе Вздружное Навлинского района водитель попытался передать сотруднику ГИБДД 30 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Таким образом он пытался избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Правоохранитель отказался от незаконного вознаграждения. А автомобилист стал фигурантом еще и уголовного дела. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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