Брянец, который пытался откупится от наказания за пьяную езду, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-23T13:58:58+03:00

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60-летний брянец, который с помощью взятки пытался откупиться от наказания за пьяную езду, пойдет под суд. Следователи предъявили ему обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

- По версии следствия, вечером 17 августа в селе Вздружное Навлинского района водитель попытался передать сотруднику ГИБДД 30 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Таким образом он пытался избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Правоохранитель отказался от незаконного вознаграждения. А автомобилист стал фигурантом еще и уголовного дела. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU