2019-08-23T13:07:48+03:00
Общество

В брянском поселке Бытошь предприниматель захватил берег озера

Бизнесмена оштрафовали
Мария Дедкова
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Прокуратура нашла множество нарушений в Бытоши.Прокуратура нашла множество нарушений в Бытоши.Фото: Елена РАКОВА
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В брянском поселке Бытошь местные жители пожаловались, что не могут подойти к местному водоему. Кроме того, люди были обеспокоены состоянием окружающих лесов и речки Бытошки, куда, по их словам, нелегально сливают канализационные отходы.По просьбе активистов ОНФ прокуратура провела проверку.

Местного бизнесмена оштрафовали за самовольное размещение спортобъектов на берегу озера.

- Кроме того, выяснилось, что Бытошская поселковая администрация и местное коммунальное предприятие не организовали водоотведение, водоснабжение населения и охрану зеленого фонда, - говорят в пресс-службе брянского отделения ОНФ. - Глава администрации должен был устранить нарушения. Но, по информации прокуратуры, должные меры не принял. Прокуратура подала иски в суд.

А вот преграждают ли местным жителям доступ к береговой полосе, по словам представителей природоохранной прокуратуры, установить невозможно. Границы водного объекта не определили. Это должен сделать департамент природных ресурсов и экологии Брянской области. Но сделать это получиться не раньше 2021 года, так как эти меры финансируют из федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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