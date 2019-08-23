2019-08-23T12:43:59+03:00
Общество

В брянскую фирму «Юризм» нагрянули с обысками

Руководство компании подозревают в мошенничестве
Мария Дедкова
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По версии следствия, от незаконных действий сотрудников компании могли пострадать десятки жителей Брянской области.По версии следствия, от незаконных действий сотрудников компании могли пострадать десятки жителей Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В брянскую фирму «Юризм» нагрянули силовики с обысками.

По версии следствия, от незаконных действий сотрудников компании могли пострадать десятки жителей Брянской области.

- Работники фирмы «Юризм» убеждали клиентов в 100-процентном разрешении любого спора, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - При заключении договора обратившийся должен был сразу подписать акт о выполненных услугах и заплатить деньги. Если у клиента не было денег, сотрудники настойчиво предлагали заключить кредитный договор. Дальше компания свои обязательства не выполняла.

Сотрудники полиции изъяли компьютеры, документы, а также памятки для работников по способам привлечения и обмана клиентов. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Сотрудники полиции изъяли компьютеры, документы, а также памятки для работников по способам привлечения и обмана клиентов.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Сотрудники полиции изъяли компьютеры, документы, а также памятки для работников по способам привлечения и обмана клиентов.

25-летнего руководителя компании арестовали на два месяца. Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество».

Расследование уголовного дела продолжается.

Полиция просит откликнуться граждан, пострадавших от действий фирмы «Юризм». Брянцам можно обращаться с заявлениями в УМВД России по городу Брянску (ул. Советская, 96) или в ближайшее территориальное подразделение полиции, а также по телефону 8(4832) 66-77-76, 67-01-89, 8-962-135-61-82.

Полиция просит откликнуться граждан, пострадавших от действий фирмы «Юризм». Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Полиция просит откликнуться граждан, пострадавших от действий фирмы «Юризм».Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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