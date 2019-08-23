В брянской колонии строгого режима обвенчали заключенного и его возлюбленную

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-23T12:10:00+03:00

Год назад влюбленные расписались. Но молодожены решили соединить свои души церковными узами. Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области

Однако семейная жизнь ждет пару еще не скоро

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В брянской колонии строгого режима №4 обвенчали заключенного и его супругу.

Обвенчал пару иерей Игорь Островский.

Год назад влюбленные расписались. Но молодожены решили соединить свои души церковными узами.

- К обряду венчания возлюбленные готовились заранее, накануне долгожданного дня исповедовались и причастились, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Брянской области. - В честь торжества осужденному разрешили сменить форменную куртку на рубашку гражданского образца. После совершения таинства венчания супругов поздравили другие осужденные и сотрудники колонии.

Однако заживут вместе супруги еще не скоро. Ведь срок заключения мужчины заканчивается лишь в 2032 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU