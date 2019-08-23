В брянской колонии строгого режима обвенчали заключенного и его возлюбленную
В брянской колонии строгого режима №4 обвенчали заключенного и его супругу.
Обвенчал пару иерей Игорь Островский.
Год назад влюбленные расписались. Но молодожены решили соединить свои души церковными узами.
- К обряду венчания возлюбленные готовились заранее, накануне долгожданного дня исповедовались и причастились, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Брянской области. - В честь торжества осужденному разрешили сменить форменную куртку на рубашку гражданского образца. После совершения таинства венчания супругов поздравили другие осужденные и сотрудники колонии.
Однако заживут вместе супруги еще не скоро. Ведь срок заключения мужчины заканчивается лишь в 2032 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU