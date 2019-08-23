В Брянской области разыскивают подозреваемого в сбыте фальшивых денег
В Брянской области разыскивают подозреваемого в распространении фальшивых купюр. Полиция просит откликнуться всех тех, кто знает, где находится 27-летний Олег Владимирович Ватутин.
Приметы предполагаемого преступника: рост около 175 сантиметров, спортивное телосложение, короткие темно-русые волосы, прямой нос, узкие губы.
Может быть одет в серые шорты, розовую футболку с прорезями впереди, черную куртку-ветровку, синие кроссовки.
Подозреваемый агрессивен и может оказать сопротивление при попытке остановить его, предупредили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Если вы знаете что-либо об Олеге Ватутине, позвоните по телефонам: 67-01-02, 02 (с мобильного номера любого оператора – 102).
Так выглядит предполагаемый преступник.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU