2019-08-23T11:42:00+03:00
Общество

В Брянской области разыскивают подозреваемого в сбыте фальшивых денег

Полиция разослала ориентировку
Мария Дедкова
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Полиция просит откликнуться всех тех, кто знает, где находится 27-летний Олег Владимирович Ватутин.Полиция просит откликнуться всех тех, кто знает, где находится 27-летний Олег Владимирович Ватутин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянской области разыскивают подозреваемого в распространении фальшивых купюр. Полиция просит откликнуться всех тех, кто знает, где находится 27-летний Олег Владимирович Ватутин.

Приметы предполагаемого преступника: рост около 175 сантиметров, спортивное телосложение, короткие темно-русые волосы, прямой нос, узкие губы.

Может быть одет в серые шорты, розовую футболку с прорезями впереди, черную куртку-ветровку, синие кроссовки.

Подозреваемый агрессивен и может оказать сопротивление при попытке остановить его, предупредили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Если вы знаете что-либо об Олеге Ватутине, позвоните по телефонам: 67-01-02, 02 (с мобильного номера любого оператора – 102).

Так выглядит предполагаемый преступник. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Так выглядит предполагаемый преступник.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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