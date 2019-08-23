Жители Брянска просят отремонтировать дорогу возле «Свенской ярмарки»
По разбитый асфальт пожаловались в соцсетях
По мнению горожан, порядок должен навести собственник этой территории. Фото: "ЧП и ДТП Брянск"
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Жители Брянска в очередной раз пожаловались на разрушающиеся дороги. Огромные ямы заметили у «Свенской ярмарки» на Новостройке. Фотографии выбоин опубликовали в социальных сетях.
«Дорогу вообще планируют ремонтировать?»- пишут возмущенные горожане.
По словам местных автомобилистов, ямы мешают передвигаться возле магазина. Не нравится разбитая дорога и пешеходам.
По мнению горожан, порядок должен навести собственник этой территории.
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ИСТОЧНИК KP.RU