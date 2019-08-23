В Бежице ревнивый горожанин напал на жену с топором

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-23T09:34:36+03:00

По версии следствия, горожанин четыре раза ударил любимую по спине, руке и ноге. Фото: Иван ВИСЛОВ

Теперь ему грозит срок

Изменить размер текста: A A

Ревнивый житель Брянска оказался на скамье подсудимых за то, что чуть не убил топором жену.

Все случилось ночью 20 марта. По версии следствия, 32-летний мужчина поссорился из ревности со своей супругой. От обиды горожанин схватился за топор и четыре раза ударил любимую по спине, руке и ноге.

-Женщина получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А ее супруг стал фигурантом уголовного дела, которое в ближайшее время рассмотрит Бежицкий районный суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU