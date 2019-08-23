В Бежице ревнивый горожанин напал на жену с топором
Теперь ему грозит срок
По версии следствия, горожанин четыре раза ударил любимую по спине, руке и ноге.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Ревнивый житель Брянска оказался на скамье подсудимых за то, что чуть не убил топором жену.
Все случилось ночью 20 марта. По версии следствия, 32-летний мужчина поссорился из ревности со своей супругой. От обиды горожанин схватился за топор и четыре раза ударил любимую по спине, руке и ноге.
-Женщина получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А ее супруг стал фигурантом уголовного дела, которое в ближайшее время рассмотрит Бежицкий районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU