В Брасовском районе столкнулись легковушка и фура

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-23T09:15:12+03:00

По предварительной информации, 24-летний водитель ВАЗа-212140 ехал в сторону Брасово, когда столкнулся с КамАЗом. Фото: Сергей ГАПОН

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В Брасовском районе в четверг, 22 августа, произошло ДТП. Около 15.15 у села Погребы столкнулись легковой автомобиль и фура, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель ВАЗа-212140 ехал по грунтовой дороге в сторону Брасово, когда столкнулся с КамАЗом под управлением 45-летнего водителя.

В ДТП травмы получил 24-летний автомобилист. У молодого человека диагностировали сотрясение мозга, перелом ноги и ссадины лица. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU