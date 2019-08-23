В Брасовском районе столкнулись легковушка и фура
В ДТП пострадал 24-летний автомобилист
По предварительной информации, 24-летний водитель ВАЗа-212140 ехал в сторону Брасово, когда столкнулся с КамАЗом.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брасовском районе в четверг, 22 августа, произошло ДТП. Около 15.15 у села Погребы столкнулись легковой автомобиль и фура, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
По предварительной информации, 24-летний водитель ВАЗа-212140 ехал по грунтовой дороге в сторону Брасово, когда столкнулся с КамАЗом под управлением 45-летнего водителя.
В ДТП травмы получил 24-летний автомобилист. У молодого человека диагностировали сотрясение мозга, перелом ноги и ссадины лица. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU