В Фокинском районе Брянска годовалая девочка получила травму головы после падения ветки
По факту ЧП следователи проводят проверку
После выяснения всех обстоятельств происшедшего будет принято решение, заводить ли уголовное дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером 21 августа года в парке «ДК Железнодорожников» в Брянске произошло ЧП. На годовалую девочку, которая гуляла вместе с родителями, с дерева упала обломившаяся ветка. Ребенка с травмой головы госпитализировали.
По факту случившегося следователи проводят проверку. Правоохранители выяснят, можно ли было предотвратить падение и кто за это был ответственным. После выяснения всех обстоятельств происшедшего будет принято решение, заводить ли уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU