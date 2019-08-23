В Фокинском районе Брянска годовалая девочка получила травму головы после падения ветки

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-23T11:23:15+03:00

После выяснения всех обстоятельств происшедшего будет принято решение, заводить ли уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вечером 21 августа года в парке «ДК Железнодорожников» в Брянске произошло ЧП. На годовалую девочку, которая гуляла вместе с родителями, с дерева упала обломившаяся ветка. Ребенка с травмой головы госпитализировали.

По факту случившегося следователи проводят проверку. Правоохранители выяснят, можно ли было предотвратить падение и кто за это был ответственным. После выяснения всех обстоятельств происшедшего будет принято решение, заводить ли уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU