СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-22T18:19:11+03:00

Рейсы планируют выполнять по вторникам и пятницам

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Этой зимой из Брянска можно будет улететь в Сочи и Краснодар. Авиарейсы будут выполнять с 29 октября по 27 марта по вторникам и пятницам. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.

Минимальная цена билета до Краснодара и обратно – 1280 рублей.

Расписание на зимний сезон:

Краснодар-Брянск-Краснодар:

- Вылет из Краснодара в 7.50, прилет в Брянск в 9.50;

- Вылет из Брянска в 16.50, прилет в Краснодар в 19.50.

Брянск-Сочи-Брянск:

- Вылет из Брянска в 10.30, прилет в Сочи в 12.40;

- Вылет из Сочи в 13.35, прилет в Брянск в 15.50.

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ИСТОЧНИК KP.RU