2019-08-22T18:19:11+03:00
Общество

Зимой из Брянска можно будет улететь в Сочи и Краснодар

Рейсы планируют выполнять по вторникам и пятницам
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, авиакомпания "Азимут".Фото: vk.com, авиакомпания "Азимут".
Изменить размер текста:

Этой зимой из Брянска можно будет улететь в Сочи и Краснодар. Авиарейсы будут выполнять с 29 октября по 27 марта по вторникам и пятницам. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.

Минимальная цена билета до Краснодара и обратно – 1280 рублей.

Расписание на зимний сезон:

Краснодар-Брянск-Краснодар:

- Вылет из Краснодара в 7.50, прилет в Брянск в 9.50;

- Вылет из Брянска в 16.50, прилет в Краснодар в 19.50.

Брянск-Сочи-Брянск:

- Вылет из Брянска в 10.30, прилет в Сочи в 12.40;

- Вылет из Сочи в 13.35, прилет в Брянск в 15.50.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух брянских полицейских осудили за сфабрикованное дело о продаже наркотиков
Пополнение городского бюджета
В Брянске в День государственного флага развернули огромный триколор
Отметить заслуги брянца
Звание Почетного гражданина Брянска присвоили генерал-майору Александру Фролову
В брянском заповеднике поселились летучие мыши
22-летний житель Клинцовского района пойдет под суд за убийство приятеля
В Брянске на 95 процентов завершили ремонт улицы Вокзальной
В Сеченовском предуниверсарии в Брянске будут учиться 114 ребят
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице 2-я Мичурина
Спортивный зал в локотской школе оборудовали для занятий самбо
В Брянске перегородили проход через размытый дождями овраг
Воспитателя брянского лагеря обвинили в непристойном поведении
Бетонную стену возле «Кванториума» в Брянске разрисуют граффити
На улице Некрасова в Брянске автомобилистка сбила 8-летнего школьника
В школе №59 в Брянске планируют создать музей под открытым небом
Жительница Брянска отправится на конкурс красоты в Китай