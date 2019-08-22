Зимой из Брянска можно будет улететь в Сочи и Краснодар
Рейсы планируют выполнять по вторникам и пятницам
Фото: vk.com, авиакомпания "Азимут".
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Этой зимой из Брянска можно будет улететь в Сочи и Краснодар. Авиарейсы будут выполнять с 29 октября по 27 марта по вторникам и пятницам. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.
Минимальная цена билета до Краснодара и обратно – 1280 рублей.
Расписание на зимний сезон:
Краснодар-Брянск-Краснодар:
- Вылет из Краснодара в 7.50, прилет в Брянск в 9.50;
- Вылет из Брянска в 16.50, прилет в Краснодар в 19.50.
Брянск-Сочи-Брянск:
- Вылет из Брянска в 10.30, прилет в Сочи в 12.40;
- Вылет из Сочи в 13.35, прилет в Брянск в 15.50.
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ИСТОЧНИК KP.RU