Пополнение городского бюджета

СЕГОДНЯ 18:15 2019-08-22T18:15:03+03:00

На заседании внеочередного 66-го заседания Брянского городского Совета рассматривался вопрос о внесении изменений в бюджет города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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С внесенными изменениями сумма доходов бюджета составила рекордные 11 миллиардов 757 миллионов рублей, расходы - 12 миллиардов 62 миллиона рублей. Бюджет был пополнен более чем на 800 миллионов рублей. Изменения в разной степени коснулись практически всех муниципальных программ.

Около 90 миллионов рублей направляются на мероприятия по развитию образования, в том числе приобретение оборудования в дошкольных учреждениях, ремонт школ.

Увеличены ассигнования в более чем на 83 миллиона рублей на приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ. 80 миллионов счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, 3 миллиона 30 тысяч - бюджетные средства города Брянска.

Также увеличены ассигнования в сумме 24 721,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на создание приюта для безнадзорных животных.

Субсидия из областного бюджета 600 миллионов рублей и доля городского бюджета - 105 миллионов направлены на приобретение автомобильного транспорта общего пользования.

- Обсуждается, какой это будет транспорт. Будут ли это привычные автобусы или на газомоторном топливе, может быть какая-то часть денег направлена на покупку троллейбусов. За 5 лет произошли революционные перемены в городском транспорте, автопарк муниципального автотранспортного предприятия практически полностью обновлен. Сегодня стоит вопрос, чтобы перевозки перешли на качественно новый уровень. Для наших жителей должны быть более удобные маршруты, замещение недобросовестных коммерческих перевозчиков, которые не хотят работать по установленным правилам. На пяти маршрутах продлено время работы автобусов до позднего вечера. Конечно, транспорт будет и дальше развиваться. За 5 лет произошли и кардинальные изменения в бюджете города. В 2014 году он не дотягивал до 5 миллиардов рублей, сейчас это уже 12 миллиардов рублей. Это отразилась во всех сферах города, - сказал глава города Брянска Александр Хлиманков.

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ИСТОЧНИК KP.RU