Отметить заслуги брянца

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-22T18:08:06+03:00

На внеочередном заседании Брянского городского Совета было принято решение о присвоении нашему земляку звания Почетного гражданина Брянска

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Вопрос о присвоении высокого звания Почетного гражданина города Брянска генерал-майору полиции Александру Фролову был инициирован руководством и Советом ветеранов УМВД России по Брянской области.

Своим сослуживцем брянские полицейские гордятся, высоко ценят его заслуги.

Александр Фролов родился и вырос в нашем городе. Проходил службу в органах внутренних дел с 1986 года. Служил в уголовном розыске УВД Брянской области на различных должностях, последней из которых была начальник управления Уголовного розыска Брянской области. За время службы в Брянском гарнизоне окончил юридический институт МВД России и академию МВД РФ. Участвовал в расследовании тяжких преступлений, имевших общественный резонанс.

В 2008 году по приглашению руководства МВД Александр Фролов перешел на службу в главное управление уголовного розыска и указом президента РФ был назначен на должность руководителя оперативно – розыскного бюро №9. В 2010 году ему присвоено звание генерал-майор милиции.

Сейчас Александр Фролов трудится на должности первого заместителя начальника главного управления УР МВД России. Пятидесятитысячный коллектив службы уголовного розыска страны выполняет сложные оперативные задачи по обеспечению правопорядка. В главном управлении УР МВД России работают профессионалы высочайшего класса, которые занимаются раскрытием наиболее резонансных преступлений.

За время службы в уголовном розыске России наш Александр Фролов награжден указами президента РФ медалями ордена «За заслуги перед Отечеством I и II степени», множественными ведомственными наградами и наградами зарубежных государств, является почетным сотрудником органов МВД.

На заседании Брянского горсовета депутаты единогласно поддержали вопрос о присвоении звания Почетного гражданина генерал-майору полиции Александру Фролову.

Теперь количество действующих Почетных граждан города Брянска составляет 21 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU