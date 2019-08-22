Звание Почетного гражданина Брянска присвоили генерал-майору Александру Фролову

СЕГОДНЯ 17:38 2019-08-22T17:38:57+03:00

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Звание Почетного гражданина города Брянска присвоили генерал-майору Александру Фролову. Такое решение приняли на внеочередном заседании горсовета, которое прошло в четверг, 22 августа.

Александр Фролов родился и вырос в Брянске. С 1986 года служит в органах внутренних дел. Занимал различные должности в Уголовном розыске УВД Брянской области. С 2005 по 2008 годы был начальником службы уголовного розыска региона. В 2008 году Александр Фролов перешел на службу в Главное управление уголовного розыска. Он был назначен на должность руководителя оперативно-розыскного бюро №9. В 2010 году нашему земляку присвоили звание генерал-майора милиции. Сейчас Александр Фролов занимает должность Первого заместителя начальника Главного управления Уголовного розыска МВД России, сообщают в пресс-службе горсовета.

Александр Фролов награжден медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством I и II степени», ведомственными наградами и наградами зарубежных государств, является Почетным сотрудником органов МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU