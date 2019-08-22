В брянском заповеднике поселились летучие мыши

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-22T16:07:02+03:00

В планах сотрудников заповедника повесить на кордоне «Пролетарский» и в других местах еще домики для летучих мышей. Фото: заповедник "Брянский лес"

Их обнаружили в домиках на кордоне «Пролетарский»

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В брянском заповеднике поселились новые обитатели. Летучих мышей обнаружили в домиках, сделанных волонтерами два года назад, на кордоне «Пролетарский».

На кордонах провели ремонт, тогда многие летучие мыши улетели. Два года понадобилось для того чтобы домики перестали пахнуть неприятными для летучих мышей запахами.

- На кордоне «Пролетарский», в новом жилье теперь обитает колония малых нетопырей, или нетопырей-пигмеев, - рассказывают в заповеднике "Брянский лес". - Это один из самых мелких представителей рода – взрослые особи весят 5-7 граммов. На кордоне живет молодняк – те мыши, которые отселились от основной родительской колонии и начали жить самостоятельно.

Как только в лесу исчезнут комары и мошки, малые нетопыри улетят из заповедника. Зиму обычно они проводят на юге Европы в средиземноморских странах. Назад вернуться только оплодотворенные самки – самцы никогда не улетают из мест зимовок.

Кроме малых нетопырей на заповедном кордоне есть еще и колония двухцветных кожанов. Их вес достигает 23 граммов.

В планах сотрудников заповедника повесить на кордоне «Пролетарский» и в других местах еще домики для летучих мышей.

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ИСТОЧНИК KP.RU