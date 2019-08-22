22-летний житель Клинцовского района пойдет под суд за убийство приятеля
По версии следствия, парень зарезал односельчанина во время застолья перед Новым годом
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Житель Клинцовского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве
По версии следствия, 22-летний парень из села Смолевичи накануне Нового года зарезал своего знакомого.
Трагедия произошла 29 декабря около трех часов ночи во время застолья.
- Приятели 22 и 25 лет поссорились и подрались, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -Во время конфликта младший из них достал нож и ударил оппонента.От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Теперь клинчанину грозит до 15 лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU