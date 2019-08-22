2019-08-22T15:41:42+03:00
Происшествия

22-летний житель Клинцовского района пойдет под суд за убийство приятеля

По версии следствия, парень зарезал односельчанина во время застолья перед Новым годом
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Клинцовского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве

По версии следствия, 22-летний парень из села Смолевичи накануне Нового года зарезал своего знакомого.

Трагедия произошла 29 декабря около трех часов ночи во время застолья.

- Приятели 22 и 25 лет поссорились и подрались, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -Во время конфликта младший из них достал нож и ударил оппонента.От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Теперь клинчанину грозит до 15 лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух брянских полицейских осудили за сфабрикованное дело о продаже наркотиков
Зимой из Брянска можно будет улететь в Сочи и Краснодар
Пополнение городского бюджета
В Брянске в День государственного флага развернули огромный триколор
Отметить заслуги брянца
Звание Почетного гражданина Брянска присвоили генерал-майору Александру Фролову
В брянском заповеднике поселились летучие мыши
В Брянске на 95 процентов завершили ремонт улицы Вокзальной
В Сеченовском предуниверсарии в Брянске будут учиться 114 ребят
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице 2-я Мичурина
Спортивный зал в локотской школе оборудовали для занятий самбо
В Брянске перегородили проход через размытый дождями овраг
Воспитателя брянского лагеря обвинили в непристойном поведении
Бетонную стену возле «Кванториума» в Брянске разрисуют граффити
На улице Некрасова в Брянске автомобилистка сбила 8-летнего школьника
В школе №59 в Брянске планируют создать музей под открытым небом
Жительница Брянска отправится на конкурс красоты в Китай