22-летний житель Клинцовского района пойдет под суд за убийство приятеля

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-22T15:41:42+03:00

По версии следствия, парень зарезал односельчанина во время застолья перед Новым годом

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Житель Клинцовского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве

По версии следствия, 22-летний парень из села Смолевичи накануне Нового года зарезал своего знакомого.

Трагедия произошла 29 декабря около трех часов ночи во время застолья.

- Приятели 22 и 25 лет поссорились и подрались, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -Во время конфликта младший из них достал нож и ударил оппонента.От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Теперь клинчанину грозит до 15 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU