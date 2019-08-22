В Брянске на 95 процентов завершили ремонт улицы Вокзальной

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-22T15:04:36+03:00

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В Брянске завершается капитальный ремонт улицы Вокзальной.

Дорожники уложили асфальт, смонтировали колодцы, отремонтировали и построили тротуары. Также подрядчик установил шесть остановок и оборудовал освещение. На улице продолжаются работы по обеспечению водоотвода - укрепление бетоном канав, замена разрушенных труб.

- Подрядной организации осталось установить новые дорожные знаки, нанести разметку, доасфальтировать съезды, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - В целом готовность объекта составляет 95 процентов.

К слову, на ремонт улицы Вокзальной потратили 32 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU