2019-08-22T14:43:38+03:00
Общество

В Сеченовском предуниверсарии в Брянске будут учиться 114 ребят

Имена зачисленных мальчишек и девчонок стали известны 21 августа
Мария Дедкова
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Средний бал поступивших составляет 4,8.Средний бал поступивших составляет 4,8.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В сентябре в Брянске откроется Сеченовский предуниверсарий. Здесь будут готовить школьников к поступлению в ведущий медицинский вуз страны.

21 августа в департаменте образования и науки Брянской области вывесили списки зачисленных ребят. Всего в предуниверсарии будут учиться 114 мальчишек и девчонок.

В этом году конкурсных испытаний при приеме не было. Главный критерий - средний бал аттестата не ниже "4" и оценки по химии и биологии не ниже "хорошо".

Директор предуниверсария Михаил Коренек отметил, что средний бал поступивших составляет 4,8. 20 процентов учеников имеет аттестат с отличием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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