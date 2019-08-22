В Сеченовском предуниверсарии в Брянске будут учиться 114 ребят
В сентябре в Брянске откроется Сеченовский предуниверсарий. Здесь будут готовить школьников к поступлению в ведущий медицинский вуз страны.
21 августа в департаменте образования и науки Брянской области вывесили списки зачисленных ребят. Всего в предуниверсарии будут учиться 114 мальчишек и девчонок.
В этом году конкурсных испытаний при приеме не было. Главный критерий - средний бал аттестата не ниже "4" и оценки по химии и биологии не ниже "хорошо".
Директор предуниверсария Михаил Коренек отметил, что средний бал поступивших составляет 4,8. 20 процентов учеников имеет аттестат с отличием.
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ИСТОЧНИК KP.RU