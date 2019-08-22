2019-08-22T14:24:21+03:00
Общество

В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице 2-я Мичурина

Автомобилист сбил 28-летнюю девушку и уехал
Мария Дедкова
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Полиция просит всех, кто знает что-либо о ДТП, сообщить в городскую Госавтоинспекцию.Полиция просит всех, кто знает что-либо о ДТП, сообщить в городскую Госавтоинспекцию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске ищут свидетелей ДТП, которое произошло 15 августа в 18.10. Около дома №40 на улице 2-я Мичурина автомобилист сбил на пешеходном переходе 28-летнюю девушку. С места ДТП водитель скрылся.

Предположительно, в автоаварии участвовал автомобиль "Рено Логан" белого цвета, ручки и зеркала черного цвета, диски штампованные заводские. Так описали машину в ОГИБДД по городу Брянску.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о ДТП, сообщить в городскую Госавтоинспекцию по телефонам: 74-71-02, 74-85-33 либо по адресу: г. Брянск, проспект Московский, 88, каб. 19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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