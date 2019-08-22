Спортивный зал в локотской школе оборудовали для занятий самбо

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-22T14:07:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В локотской школе №3 откроют зал для занятий самбо. Образовательное учреждение стало участником всероссийской государственной программы «Самбо в школы».

Все оборудование привезли в школу еще зимой, сообщает местная газета "Брасовский вестник". Но ремонт провели летом. В зале уложили специальный ковер,оббили стены мягким материалом. А учитель физкультуры прошел специальную переподготовку.

На торжественное открытие зала 1 сентября брянский самбист Артем Осипенко.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU