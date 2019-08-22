Спортивный зал в локотской школе оборудовали для занятий самбо
Образовательное учреждение стало участником всероссийской программы
На торжественное открытие зала 1 сентября брянский самбист Артем Осипенко. Фото: газета "Брасовский вестник"
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В локотской школе №3 откроют зал для занятий самбо. Образовательное учреждение стало участником всероссийской государственной программы «Самбо в школы».
Все оборудование привезли в школу еще зимой, сообщает местная газета "Брасовский вестник". Но ремонт провели летом. В зале уложили специальный ковер,оббили стены мягким материалом. А учитель физкультуры прошел специальную переподготовку.
На торжественное открытие зала 1 сентября брянский самбист Артем Осипенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU