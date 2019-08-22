В Брянске перегородили проход через размытый дождями овраг

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-22T12:54:35+03:00

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В Брянске перегородили сквозной проход через овраг на проспекте Ленина. Пешеходную дорожку у парка «Звездный» размыло дождем. Асфальт вместе с частью насыпи обрушился вниз. Ниже в овраге оказались и трубы ливневки, которые шли по спуску.

Судя по всему, каких-то масштабных ремонтных работ в этом месте пока не планируют.

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

Кстати, эту дамбу размывает во время каждого ливня. Наверху погибли несколько деревьев, корни которых оказались без земли. Разрушения пока не добрались до тротуара.

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ИСТОЧНИК KP.RU