В Брянске перегородили проход через размытый дождями овраг
Дамбу подмывает во время каждого ливня
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске перегородили сквозной проход через овраг на проспекте Ленина. Пешеходную дорожку у парка «Звездный» размыло дождем. Асфальт вместе с частью насыпи обрушился вниз. Ниже в овраге оказались и трубы ливневки, которые шли по спуску.
Судя по всему, каких-то масштабных ремонтных работ в этом месте пока не планируют.
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Кстати, эту дамбу размывает во время каждого ливня. Наверху погибли несколько деревьев, корни которых оказались без земли. Разрушения пока не добрались до тротуара.
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ИСТОЧНИК KP.RU