2019-08-22T12:32:42+03:00
Общество

Воспитателя брянского лагеря обвинили в непристойном поведении

Несколько девочек подтвердили эту информацию
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, Л/о "Березка".Фото: vk.com, Л/о "Березка".
Изменить размер текста:

Воспитателя брянского оздоровительного лагеря «Березка» обвинили в непристойном поведении в отношении девочек-подростков. Коллективное обращение написали родители.

В лагерь с внеплановой проверкой отправилась детский омбудсмен Брянской области Инна Мухина. Она встретилась с девочками наедине и обсудила проблему. Информация о некорректном поведении воспитателя-мужчины подтвердилась.

Уполномоченный по правам ребенка ознакомилась с личным делом сотрудника лагеря и побеседовала с администрацией «Березки».

- Воспитатель согласился, что позволяет себе некоторые «вольности» при общении с детьми, не учитывая их возрастные особенности, - говорит Инна Мухина. – В итоге воспитателя отстранили от работы с девочками одного из отрядов.

Такое решение устроило родителей подростков.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24