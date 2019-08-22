Воспитателя брянского лагеря обвинили в непристойном поведении

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-22T12:32:42+03:00

Несколько девочек подтвердили эту информацию

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Воспитателя брянского оздоровительного лагеря «Березка» обвинили в непристойном поведении в отношении девочек-подростков. Коллективное обращение написали родители.

В лагерь с внеплановой проверкой отправилась детский омбудсмен Брянской области Инна Мухина. Она встретилась с девочками наедине и обсудила проблему. Информация о некорректном поведении воспитателя-мужчины подтвердилась.

Уполномоченный по правам ребенка ознакомилась с личным делом сотрудника лагеря и побеседовала с администрацией «Березки».

- Воспитатель согласился, что позволяет себе некоторые «вольности» при общении с детьми, не учитывая их возрастные особенности, - говорит Инна Мухина. – В итоге воспитателя отстранили от работы с девочками одного из отрядов.

Такое решение устроило родителей подростков.

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ИСТОЧНИК KP.RU