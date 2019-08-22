Воспитателя брянского лагеря обвинили в непристойном поведении
Воспитателя брянского оздоровительного лагеря «Березка» обвинили в непристойном поведении в отношении девочек-подростков. Коллективное обращение написали родители.
В лагерь с внеплановой проверкой отправилась детский омбудсмен Брянской области Инна Мухина. Она встретилась с девочками наедине и обсудила проблему. Информация о некорректном поведении воспитателя-мужчины подтвердилась.
Уполномоченный по правам ребенка ознакомилась с личным делом сотрудника лагеря и побеседовала с администрацией «Березки».
- Воспитатель согласился, что позволяет себе некоторые «вольности» при общении с детьми, не учитывая их возрастные особенности, - говорит Инна Мухина. – В итоге воспитателя отстранили от работы с девочками одного из отрядов.
Такое решение устроило родителей подростков.
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ИСТОЧНИК KP.RU