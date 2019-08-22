На улице Некрасова в Брянске автомобилистка сбила 8-летнего школьника

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-22T11:30:51+03:00

ДТП произошло около шести часов вечера в среду, 21 августа. Фото: Сергей ГАПОН

Мальчика с переломом ноги осмотрели медики и отпустили домой

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В Брянске на улице Некрасова под колеса автомобиля угодил восьмилетний школьник. Об этом стало известно от медиков, к которым 21 августа в 19.40 обратился мальчик.

Ребенок рассказал, что травмы получил в ДТП около 18.00.

- По предварительной информации, 34-летняя автомобилистка за рулем "Ауди Кю5" сбила юного велосипедиста, который упал перед автомобилем, - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - Школьник получил перелом стопы. Его осмотрели медики и отпустили домой с назначением лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU