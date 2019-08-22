2019-08-22T11:30:51+03:00
Происшествия

На улице Некрасова в Брянске автомобилистка сбила 8-летнего школьника

Мальчика с переломом ноги осмотрели медики и отпустили домой
Мария Дедкова
Поделиться:
ДТП произошло около шести часов вечера в среду, 21 августа.ДТП произошло около шести часов вечера в среду, 21 августа.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В Брянске на улице Некрасова под колеса автомобиля угодил восьмилетний школьник. Об этом стало известно от медиков, к которым 21 августа в 19.40 обратился мальчик.

Ребенок рассказал, что травмы получил в ДТП около 18.00.

- По предварительной информации, 34-летняя автомобилистка за рулем "Ауди Кю5" сбила юного велосипедиста, который упал перед автомобилем, - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - Школьник получил перелом стопы. Его осмотрели медики и отпустили домой с назначением лечения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24