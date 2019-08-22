В школе №59 в Брянске планируют создать музей под открытым небом
В школе №59 в Советском районе Брянска планируют создать музей под открытым небом. В нем будет представлен древний сруб, который нашли при археологических раскопках. Директор учебного заведения вместе с ребятами сейчас занимаются реконструкцией дома.
В школе есть еще одна необычная постройка. Крышу старой котельной превратили в сад. На ней зеленеет трава и растут голубые ели. Автоматический полив работает на солнечных батареях. Рядом находится теплица, где круглый год выращивают зеленые растения для помещений школы.
В среду, 21 августа, образовательное учреждение посетил зампредседателя Госдумы Федерального Собрания РФ Сергей Неверов, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU