В Сельцо просят закрыть сайты, торгующие поддельными паспортами
В Сельцо прокуратура потребовала закрыть сайты, на которых продают поддельные паспорта.
Запрещенный контент правоохранители нашли во время мониторинга.
- На пяти интернет-ресурсах разместили информацию об изготовлении и продаже поддельного паспорта, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При этом доступ к ресурсам сайтам был свободным. По закону запрещено распространять в интернете информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Прокуратура обратилась в суд, потребовав огранить доступ к этим ресурсам.
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ИСТОЧНИК KP.RU