В Сельцо просят закрыть сайты, торгующие поддельными паспортами

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-22T10:45:22+03:00

Прокуратура обратилась в суд с исками

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В Сельцо прокуратура потребовала закрыть сайты, на которых продают поддельные паспорта.

Запрещенный контент правоохранители нашли во время мониторинга.

- На пяти интернет-ресурсах разместили информацию об изготовлении и продаже поддельного паспорта, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При этом доступ к ресурсам сайтам был свободным. По закону запрещено распространять в интернете информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокуратура обратилась в суд, потребовав огранить доступ к этим ресурсам.

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ИСТОЧНИК KP.RU