В Брянской области стали больше строить частных домов
Об этом свидетельствуют данные Брянскстата
Всего же за семь месяцев в регионе сдали 117,7 тысячи квадратных метров жилья.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Брянской области выросло количество новых частных домов. Жители региона охотнее строят малоэтажные здания. Об этом свидетельствуют данные Брянскстата.
Всего с начала году индивидуальные застройщики сдали в эксплуатацию 62,4 тысячи квадратных метров жилья.
Это в 2,2 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Строят жители области дома за свой счет или с помощью кредитов.
Всего же за семь месяцев в регионе сдали 117,7 тысячи квадратных метров жилья. Это 1472 квартиры и 483 дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU