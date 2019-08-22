В Брянской области стали больше строить частных домов

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-22T10:18:43+03:00

Всего же за семь месяцев в регионе сдали 117,7 тысячи квадратных метров жилья. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Об этом свидетельствуют данные Брянскстата

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В Брянской области выросло количество новых частных домов. Жители региона охотнее строят малоэтажные здания. Об этом свидетельствуют данные Брянскстата.

Всего с начала году индивидуальные застройщики сдали в эксплуатацию 62,4 тысячи квадратных метров жилья.

Это в 2,2 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Строят жители области дома за свой счет или с помощью кредитов.

Всего же за семь месяцев в регионе сдали 117,7 тысячи квадратных метров жилья. Это 1472 квартиры и 483 дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU