Подробности ДТП на улице Флотской в Брянске: 44-летнего скутериста госпитализировали
В Брянске стали известны подробности ДТП, которое произошло 21 августа на улице Флотской. Здесь около 14.45 столкнулись скутер и легковой автомобиль.
44-летний водитель водитель двухколесного транспорта затормозил, чтобы не столкнуться с ехавшим впереди автомобилем, говорят в ОГИБДД по городу Брянску. Скутер опрокинулся, после чего врезался в поворачивающую Хонду CRV.
Медики приехавшие на место аварии, диагностировали у скутериста травму головы, сочетанную травму, сотрясение мозга, переломы ребер и ушиб легких. 44-летнего мужчину госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU