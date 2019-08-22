2019-08-22T09:57:26+03:00
Происшествия

Подробности ДТП на улице Флотской в Брянске: 44-летнего скутериста госпитализировали

Водитель двухколесного транспорта пытался избежать столкновения
Мария Дедкова
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ДТП произошло около 14.45 в среду, 21 августа. Фото: ОГИБДД по городу БрянскуДТП произошло около 14.45 в среду, 21 августа. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске стали известны подробности ДТП, которое произошло 21 августа на улице Флотской. Здесь около 14.45 столкнулись скутер и легковой автомобиль.

44-летний водитель водитель двухколесного транспорта затормозил, чтобы не столкнуться с ехавшим впереди автомобилем, говорят в ОГИБДД по городу Брянску. Скутер опрокинулся, после чего врезался в поворачивающую Хонду CRV.

Медики приехавшие на место аварии, диагностировали у скутериста травму головы, сочетанную травму, сотрясение мозга, переломы ребер и ушиб легких. 44-летнего мужчину госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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