В Брянске на улице Авиационной поймали попугая
Хозяин пернатого нашелся
Фото: vk.com, "Я потерялся! Брянск"
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21 августа в Советском районе Брянска горожане поймали попугая. Птицу нашли на улице Авиационной. Об этом горожане рассказали в соцсетях.
«Попугай Корелла желтый, оранжевые щечки, зеленоватый хвост! Надо найти хозяина!» - так подписал автор фотографию питомца.
Хозяйка попугая нашлась, но, как оказалось, неизвестные уже забрали птицу.
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ИСТОЧНИК KP.RU