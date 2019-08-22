2019-08-22T09:37:29+03:00
Общество

В Брянске на улице Авиационной поймали попугая

Хозяин пернатого нашелся
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Я потерялся! Брянск"Фото: vk.com, "Я потерялся! Брянск"
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21 августа в Советском районе Брянска горожане поймали попугая. Птицу нашли на улице Авиационной. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

«Попугай Корелла желтый, оранжевые щечки, зеленоватый хвост! Надо найти хозяина!» - так подписал автор фотографию питомца.

Хозяйка попугая нашлась, но, как оказалось, неизвестные уже забрали птицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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