Житель Карачева отправится в колонию за нападение на знакомого с ножом

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-22T09:18:19+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

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За любовь к алкоголю и дракам житель Карачева отправится в колонию.

9 июля 53-летний мужчина выпил и отправился к своему знакомому. В коридоре общежития приятели поссорились и подрались.

- Во время конфликта мужчина три раза ударил ножом своего оппонента в грудь, -рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - 47-летнему мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил жителя Карачева к трем годам колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU