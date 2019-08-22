Брянского предпринимателя наказали за рекламу концерта и розыгрыша автомобиля

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-22T08:51:17+03:00

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Брянского предпринимателя наказали за нарушение закона «О рекламе». Выяснилось, что владелец торгового центра, который стал организатором концерта Игоря Корнелюка и розыгрыш автомобиля, забыл указать возрастное ограничение.

- Комиссия решила, что реклама, размещенная на фасаде торгового центра не соответствует требованиям федерального закона, - говорят в пресс-службе УФАС по Брянской области. - Хозяину торгового центра вынесли предупреждение, так как он является субъектом малого предпринимательства и ранее к административной ответственности не привлекался.

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ИСТОЧНИК KP.RU