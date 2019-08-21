22 августа брянцам пообещали небольшой дождь с грозой

СЕГОДНЯ 18:34 2019-08-21T18:34:13+03:00

При грозе местами порывы до 15 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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22 августа в Брянской области ожидают небольшой дождь и грозу. Ночью будет без осадков, а вот днем будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 3 до 12 метров в секунду. При грозе местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, днем - 21 -26.

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ИСТОЧНИК KP.RU