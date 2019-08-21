22 августа брянцам пообещали небольшой дождь с грозой
В непогоду возможны сильные порывы ветра
При грозе местами порывы до 15 метров в секунду.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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22 августа в Брянской области ожидают небольшой дождь и грозу. Ночью будет без осадков, а вот днем будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 3 до 12 метров в секунду. При грозе местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, днем - 21 -26.
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ИСТОЧНИК KP.RU