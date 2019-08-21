В брянском лесу оставили умирать привязанную собаку
В соцсетях просят спасти животное
В послании горе-владелец рассказал о рационе питания и здоровье пса, но о причинах почему оставил четвероногого в лесу указать забыл. Фото: "Я потерялся.Брянск"
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Двое брянцев нашли в Фокинском районе собаку, привязанную вместе с запиской. Бывший хозяин оставил животное в лесу.
В послании горе-владелец рассказал о рационе питания и здоровье пса, но о причинах почему оставил четвероногого в лесу указать забыл.
Горожане забрали беднягу к себе. Вот уже две недели собака живет у одного из них. Но брянец пожаловался, что не может больше держать животное у себя.
В соцсети неравнодушных брянцев просят откликнуться и вновь спасти пса.
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ИСТОЧНИК KP.RU