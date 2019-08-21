На вокзале в Брянске пьяный дебошир ударил полицейского

СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-21T18:05:30+03:00

Все случилось на вокзале Брянск-I 14 июня. Фото: Елена РАКОВА

Изменить размер текста: A A

Брянец вскоре окажется на скамье подсудимых за то, что ударил полицейского.

Все случилось на вокзале Брянск-I 14 июня. По версии следствия, пьяный мужчина ударил кулаком сотрудника полиции, схватив правоохранителя за рубашку. Полицейский получил ссадины, пояснили в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело дебошира в ближайшее время рассмотрит Володарский районный суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU