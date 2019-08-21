2019-08-21T18:05:30+03:00
Общество

На вокзале в Брянске пьяный дебошир ударил полицейского

Теперь злоумышленнику грозит срок
Мария Дедкова
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Все случилось на вокзале Брянск-I 14 июня.Все случилось на вокзале Брянск-I 14 июня.Фото: Елена РАКОВА
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Брянец вскоре окажется на скамье подсудимых за то, что ударил полицейского.

Все случилось на вокзале Брянск-I 14 июня. По версии следствия, пьяный мужчина ударил кулаком сотрудника полиции, схватив правоохранителя за рубашку. Полицейский получил ссадины, пояснили в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело дебошира в ближайшее время рассмотрит Володарский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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