На вокзале в Брянске пьяный дебошир ударил полицейского
Теперь злоумышленнику грозит срок
Все случилось на вокзале Брянск-I 14 июня.Фото: Елена РАКОВА
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Брянец вскоре окажется на скамье подсудимых за то, что ударил полицейского.
Все случилось на вокзале Брянск-I 14 июня. По версии следствия, пьяный мужчина ударил кулаком сотрудника полиции, схватив правоохранителя за рубашку. Полицейский получил ссадины, пояснили в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.
Уголовное дело дебошира в ближайшее время рассмотрит Володарский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU