В Рогнединском районе выявили обман о рекордных надоях
В Рогнединском районе выявили «рекордные» надои молока. Обман раскрыли с помощью системы «Меркурий».
- Сотрудники Гордеевской райветстанции оформляли справки на молоко , полученное от хозяйств района, по которым удой молока на одну корову должен был составлять от 205 до 1000 килограммов в сутки, - рассказывают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Сырье передали молокоперерабатывающим предприятиям региона.
Таким образом, заводы получали либо молоко неизвестного происхождения, либо документ, позволяющий им затем продавать продукты - подделку под видом натуральных молочных.
О ситуации рассказали сотрудникам регионального управления ветеринарии.
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ИСТОЧНИК KP.RU