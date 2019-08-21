В Рогнединском районе выявили обман о рекордных надоях

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-21T17:28:43+03:00

Коровы не могут давать от 205 до 1000 килограммов молока в день

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В Рогнединском районе выявили «рекордные» надои молока. Обман раскрыли с помощью системы «Меркурий».

- Сотрудники Гордеевской райветстанции оформляли справки на молоко , полученное от хозяйств района, по которым удой молока на одну корову должен был составлять от 205 до 1000 килограммов в сутки, - рассказывают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Сырье передали молокоперерабатывающим предприятиям региона.

Таким образом, заводы получали либо молоко неизвестного происхождения, либо документ, позволяющий им затем продавать продукты - подделку под видом натуральных молочных.

О ситуации рассказали сотрудникам регионального управления ветеринарии.

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ИСТОЧНИК KP.RU