2019-08-21T16:59:31+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Флотской сбили мотоциклиста

ДТП произошло днем в среду, 21 августа
Мария Дедкова
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Как пишут в комментариях, водителя мотоцикла увезли на скорой.Фото: vk.com, Николай МеркульевКак пишут в комментариях, водителя мотоцикла увезли на скорой.Фото: vk.com, Николай Меркульев
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В Брянске на улице Флотской сбили мотоциклиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Бежицком районе днем в среду, 21 августа.

Фотографии с места аварии выложили в соцсетях. По словам очевидцев, при развороте легковой машины мотоциклист не успел затормозить и оказался под колесами автомобиля. Как пишут в комментариях, водителя мотоцикла увезли на скорой.

Обстоятельства и причины автоаварии будут выяснять полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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