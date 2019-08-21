2019-08-21T16:48:30+03:00
Общество

В Брянске на улице Советской уложили верхний слой асфальта

Ремонт дороги вышел на финишную прямую
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянская городская администрация.Фото: пресс-служба Брянская городская администрация.
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В Брянске завершают капитальный ремонт улицы Советской. На дороге долгое время были заторы из-за работ. Ехать по ней можно было по одной полосе из-за торчащих колодцев. Потом рабочие ушли с этого объекта, оставив все как есть. В последнее время дорогу ремонтировали дни напролет. И автомобилистов предупреждали, что лучше ее объезжать.

Наконец-то ремонт вышел на финишную прямую, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. К утру в среду, 21 августа, уложили верхний слой асфальта. Строителям остается доделать примыкания к другим дорогах и съезды во дворы.

На улице Советской установили светодиодное освещение, обустроили тротуары. А также смонтировали около километра пешеходного ограждения. Конструкции оцинкованы, поэтому не требуют ежегодной покраски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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