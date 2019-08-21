Житель Орловской области отправится под суд за нападение на брянца с топором

СЕГОДНЯ 16:37 2019-08-21T16:37:26+03:00

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В Брянском районе житель Орловской области напал на знакомого с топором.

Трагедия едва не произошла 3 июня в селе Чернетово.

- 66-летний мужчина поссорился с 59-летним приятелем и восемь раз ударил его топором, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Брянец получил множественные переломы, которые повлекли за собой наступление тяжкого вреда здоровью.

Теперь уроженцу Орловской области грозит до 10 лет колонии.

Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU