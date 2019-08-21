Митап для фермеров на СМЭФ-2019

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-21T15:56:59+03:00

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Митап «ИКТ-решения для фермерства «от поля до прилавка» пройдет 18 октября в рамках VIII Славянского международного экономического форума в Брянске.

В формате свободной дискуссии участники обсудят, как ИКТ-технологии могут способствовать развитию среднего и малого бизнеса в АПК в условиях роста агропромышленного капитала. По мнению независимого консультанта в области цифровой экономики Амирана Кашелава, цифровые платформы открывают новые возможности для развития бизнеса, расширения экономических связей. Они могут предоставить малым предприятиям и фермерам доступ к рынку.

Об острой необходимости цифровой платформы в АПК речь шла на предыдущем СМЭФ-2018. В этом году было принято решение продолжить эту тему и обсудить возможности, которые открывает цифровая экономика для малого и среднего бизнеса. Цифровые платформы помогают фермерам находить нишевые рынки, обеспечивать эффективные продажи, а также защищаться от недружественных действий больших корпораций. Такие системы уже показали свою эффективность во многих странах и индустриях. Их применение позволит расширить число людей, работающих на земле, улучшить благосостояние сельских жителей и дать шанс на возрождение села.

Результатом обсуждения должен стать набор рекомендаций по внедрению платформ, ориентированных на развитие предпринимательства в АПК.

VIII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 18 октября 2019 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Тема Форума – «Сбережение и приумножение человеческого потенциала».

В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

В рамках форума состоятся пленарное и 11 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 «Экономика в цифровой экосистеме». Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать выставка ключевых участников и партнёров проекта, а также Биржа контактов.

Подробнее на сайте http://slavyanskyforum.com

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ИСТОЧНИК KP.RU