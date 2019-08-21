В Брянске поймали 19-летнего парня, совершившего 29 краж из супермаркетов

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-21T15:54:58+03:00

До суда молодой человек будет находиться в СИЗО. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянске поймали 19-летнего жителя Жуковского района, которого подозревают в 29 кражах из супермаркетов. На молодого человека завели уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабеж». До суда он будет находиться в СИЗО.

9 августа заявление в полицию написал сотрудник одного из супермаркетов, расположенного в Советском районе Брянска. После просмотра записи камер видеонаблюдения выяснилось, что один из посетителей вынес из торгового зала продукты на две тысячи 700 рублей. За «покупку» злоумышленник не заплатил.

- Меньше, чем через неделю тот же самый магазинный вор побывал в супермаркете неподалеку и вынес оттуда шесть бутылок коньяка, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Работники вовремя позвонили в полицию. И подозреваемого удалось задержать.

Оказалось, что молодой человек причастен еще к 27 эпизодам похожих краж, которые он совершил с марта до августа. Он выносил из магазинов кофе, дорогой алкоголь, деликатесы. И, несмотря на то, что несколько раз парня ловили, он продолжал свою деятельность.

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ИСТОЧНИК KP.RU