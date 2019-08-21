Брянский губернатор рассказал об увольнении Сергея Сергеева

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-21T15:22:04+03:00

Глава региона пояснил, что его устраивают его подчиненные

Изменить размер текста: A A

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объяснил, почему он уволил своего заместителя Сергея Сергеева. Ответ на вопрос, волнующий журналистов ,глава региона дал 20 августа на пресс-конференции.

Александр Богомаз сообщил, что его устраивает работа команды, которая трудится вместе с ним сейчас. Кадровые перестановки глава региона объяснил тем, что ранее эффективные люди на новом этапе стали неэффективными.

Напомним, Сергея Сергеева уволили 14 августа.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU