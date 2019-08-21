Брянский губернатор рассказал об увольнении Сергея Сергеева
Глава региона пояснил, что его устраивают его подчиненные
Напомним, Сергея Сергеева уволили 14 августа.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:
Губернатор Брянской области Александр Богомаз объяснил, почему он уволил своего заместителя Сергея Сергеева. Ответ на вопрос, волнующий журналистов ,глава региона дал 20 августа на пресс-конференции.
Александр Богомаз сообщил, что его устраивает работа команды, которая трудится вместе с ним сейчас. Кадровые перестановки глава региона объяснил тем, что ранее эффективные люди на новом этапе стали неэффективными.
Напомним, Сергея Сергеева уволили 14 августа.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU