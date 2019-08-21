Брянский депутат Николай Валуев в свой день рождения посадил рябину на Набережной
Свою фотографию он опубликовал в соцсетях
Фото: vk.com, Николай Валуев.
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Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев в свой день рождения посадил рябину на Набережной в Брянске. Свою фотографию он опубликовал в соцсетях. И подписал, что «придется следить теперь за рябиной, чтобы не зачахла».
В среду, 21 августа, Николаю Валуеву исполнилось 46 лет. Подписчики поздравляют боксера и депутата с праздником.
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ИСТОЧНИК KP.RU