Брянский депутат Николай Валуев в свой день рождения посадил рябину на Набережной

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-21T15:11:31+03:00

Свою фотографию он опубликовал в соцсетях

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Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев в свой день рождения посадил рябину на Набережной в Брянске. Свою фотографию он опубликовал в соцсетях. И подписал, что «придется следить теперь за рябиной, чтобы не зачахла».

В среду, 21 августа, Николаю Валуеву исполнилось 46 лет. Подписчики поздравляют боксера и депутата с праздником.

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ИСТОЧНИК KP.RU